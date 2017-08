Und nun ... wie weiter?

Es war ein guter Sommer für die SAC-Hütten in der Val Bondasca. Laut Angaben waren die Sasc-Furä- und die Sciora-Hütte sehr gut besucht. Doch mit dem Felsstürzen und Murgängen am Piz Cengalo im bergellischen Val Bondasca vergangene Woche nahm ihre Saison ein abruptes Ende. Die Hütten waren zwar ausserhalb der verschütteten Zone, doch die Zugangswege wurden unter den Felsmassen begraben. Beide Hütten mussten den Betrieb für dieses Jahr einstellen. So auch das Hotel Bregaglia in Promontogno. Die Geröll- und Schlammlawine kam dem Hotel so nahe, dass seit den Ereignissen über 200 Gäste ihre Buchungen im Hotel stornierten. «Die Leute haben Angst anzureisen», sagt der Hotelbesitzer Adriano Previtali, der sich kurzerhand entschied, das Hotel per sofort zu schliessen.

Wie es nächsten Frühling weitergeht, darüber können und wollen sich die Betroffenen noch keine Gedanken machen.

Mit Stornierungen und frühzeitigem Saisonende für einige Betriebe habe der Bergsturz deutlich spürbare Auswirkungen auf den Tourismus, sagt Michael Kirchner, Direktor von Bregaglia Engadin Turismo. Die Tourismusorganisation Bregaglia Engadin Turismo müsse sich künftig noch vermehrt mit dem Piz Cengalo auseinandersetzen. «Wir werden unsere Kommunikation dahingehend anpassen und noch vermehrt auf die Gefahren sowie das richtige Verhalten in unseren Bergen hinweisen», so Kirchner. Längerfristig gesehen, relativiert Kirchner die touristischen Auswirkungen auf das Tal.