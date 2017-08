Ungewisse LQ-Zukunft

Die Realisierung einer eigenen Tageszeitung war ein lang gehegter Wunsch der Rumantschia. Als Ende 1996 innerhalb von wenigen Wochen die «La Quotidiana» aus dem Boden gestampft wurde, war das für viele Romaninnen und Romanen eine grosse Genugtuung. Endlich hatten sie das erreicht, wofür sie gekämpft hatten.

Die Freude war von kurzer Dauer. Rasch zeigte sich, dass die waghalsige Idee einer vollwertigen Tages‧zeitung nicht funktionieren kann. Die Leserinnen und Leser goutierten nicht, dass Inlandsbeiträge einfach vom Deutschen ins ungeliebte Rumantsch Grischun übersetzt wurden. Sie wollten in ihrer romanischen Zeitung nicht das nachlesen, was sie zuvor schon aus den deutschsprachigen Zeitungen erfahren hatten.

Bereits ein Jahr nach der Lancierung erinnerte faktisch nur noch der Titel «La Quotidiana» an die Ursprungsidee einer Tageszeitung. Das Konzept wurde auf den Kopf gestellt, die Namen der zuvor teils eingestampften Lokalblätter wurden reaktiviert. «La Quotidiana» wurde zur Hülle für die in den Regionen verwurzelten Zeitungen «Fögl Ladin», «Gasetta Romontscha», «Casa Paterna/La Pùnt» und «La Vousch da Surmeir.»

Heute zeigt sich: Auch dieses LQ-Modell funktioniert nicht. Die Veränderungen beim Mediennutzungsverhalten bescheren allen Zeitungen Probleme. Bei der «La Quotdiana» muss aber von einer regelrechten Erosion der Abo-Zahlen gesprochen werden. Die Gründe mögen vielfältig sein, einer ist besonders zu erwähnen. Wenn seitens der Sprachorganisation Lia Rumantscha gesagt wird, dass eine Zeitung wie die LQ zwischen den Regions- und Sprachgrenzen verbindend wirken kann, tönt das zwar schön, ist aber grösstenteils Wunschdenken. So wenig sich der Engadiner für die Viehausstellung in Ilanz interessiert, so gering ist das Interesse des Bündner Oberländers an der Gemeindeversammlung in Scuol. Schon gar nicht in einem anderen Idiom. Das kann man bedauern, ist aber Realität. Entsprechend lässt sich das Produkt LQ nicht verkaufen.

Dass nun nicht einfach die Segel gestrichen werden, sondern aktiv nach einer Lösung für die Zukunft der romanischen Medien gesucht wird, ist im Sinne der Förderung der romanischen Sprache richtig und wichtig. Zu wünschen ist, dass mit dem Projekt «Medias rumantschas 2019» tatsächlich auch neue Ansätze diskutiert werden. Könnte neben der Stärkung der regionalen Titel ein Monatsmagazin mit gehaltvollen Hintergrundbeiträgen zu romanischen Themen, die im ganzen Kanton interessieren, eine Lösung sein? Oder soll in Zukunft eine Online-Plattform das Printprodukt ersetzen? An Ideen dürfte es nicht mangeln, die Finanzen werden letztlich den Rahmen stecken.

Nicht zuletzt stehen die Romanischsprechenden selber in der Pflicht. Wenn man von einem Potenzial von rund 60 000 Personen ausgeht, die Romanisch sprechen und lesen, müssten qualitativ gut gemachte, romanische Medienangebote eigentlich zu finanzieren sein.

Fatal wäre es, in den alten Strukturen zu verharren und auf Biegen und Brechen die «La Quotdiana» in der heutigen Form am Leben zu erhalten. Denn eines haben die vergangenen zwei Jahrzehnte deutlich gezeigt: Die LQ mag ein lange erkämpftes und herbeigesehntes Produkt der Politik und Teilen der Rumantschia sein. Das Konzept zielt aber an den Bedürfnissen der Leserinnen und Leser vorbei. Darum ist es nicht überlebensfähig.

Autor: Reto Stifel

reto.stifel@engadinerpost.ch