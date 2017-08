Vermisster nach nächtlicher Suchaktion gefunden

Der junge Mann begab sich am Donnerstag auf eine Bergtour von S-chanf in Richtung Pass Chaschauna. Als er am Abend nicht zurückkehrte, alarmierten die Angehörigen die Kantonspolizei Graubünden. Eine mehrstündige Suchaktion, an der fünf Rettungskräfte der SAC Sektion Bernina sowie eine Polizeipatrouille beteiligt waren, verlief ergebnislos. Am Freitagmorgen liessen die Witterungsverhältnisse einen Suchflug zu. Der Vermisste wurde zuhinterst in der Val Chaschauna auf einer Höhe von 2'420 m ü. M. gefunden. Die Rega überführte den unterkühlten Mann ins Tal.