Seit zehn Jahren betreibt der Verein City-Treff in Champfèr die frühere Bar des Hotels Primula. Das Angebot zieht Einheimische aber auch Feriengäste an. Nach einem hohen Reinverlust im letzten Jahr stellt sich die Zukunftsfrage. Eine mögliche Lösung wird in der EP vom 8. August skizziert.