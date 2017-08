Zweisamkeit dank Überstunden

Kürzlich habe ich mal wieder meinen alten Schulfreund Hansueli getroffen. Er machte mit seiner Partnerin gerade ein paar Tage Ferien in seiner alten Heimat und wir liefen uns zufällig über den Weg. Klar, dass bei diesem Treffen alte St. Moritzer Geschichten aufgewärmt wurden, so nach dem Motto: weisst du noch, hast du noch, kannst du noch? Nach dem obligaten Austausch zum jeweiligen Beziehungsstand, zur Frage nach der Anzahl und den Namen der Kinder und was die gerade so tun (ach was, die sind beide schon aus der Schule?) kamen wir schnell auf unsere Arbeit zu sprechen. Sichtlich stolz verkündete mir Hansueli, er habe vor rund einem halben Jahr endlich eine genial einfache Lösung für sein Überzeitmanagement gefunden. Dank diesem würden er und seine Partnerin aktuell auch St. Moritz unsicher machen, lachte er. Hansueli arbeitet als Disponent in einem kleinen Transportunternehmen im Unterland. «Weisst du», sagt er, «bei uns ist immer ziemlich viel los, da häufen sich schnell Überstunden an.» Ich nicke zustimmend und hake nach: «Und, wie hast du das Problem gelöst?» Er bestellt eine Runde Bier und erzählt: «Auf die Idee hat mich meine Partnerin gebracht. Sie ist alleinerziehend und arbeitet Teilzeit. Sie hat das Problem, dass sie schnell mal Minusstunden hat, weil sie beispielsweise zu Hause bleiben muss, wenn mal eines ihrer Kinder krank ist.» Hansueli nimmt einen grossen Schluck und fährt fort: «In Robin Hood-Manier habe ich folgendes getan: Ich bezog 60 Stunden von meinem Überzeitkonto und überwies davon 35 Stunden an die Arbeitgeberin meiner Partnerin.» Ich schaue ihn fragend an. «Zehn davon gleichen ihr aktuelles Stundenminus aus», klärt Hansueli auf, «die restlichen 25 Stunden bezog sie als Freizeit und weil so für mich ja auch noch 25 Stunden übrigblieben, können wir damit nun drei gemeinsame Tage hier in St. Moritz verbringen.» Ich bin beeindruckt: «Genial, dein Zeitmodell, so macht Überzeit ja richtig Spass», sage ich, «darauf müssen wir anstossen mein Lieber – viva!»

