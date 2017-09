Ob das gelungen ist, beantwortet Tourismusprofessor Jürg Stettler im Interview mit der EP/PL in der gedruckten Ausgabe vom 21.9. Ein kleiner Auszug:

Gehen Sie mit mir einig, dass ein Grossanlass wie eine Ski-WM aus ökologischer Sicht nie nachhaltig sein kann?

Nein. Die Nachhaltigkeit darf nicht nur aus Sicht der Ökologie betrachtet werden, wirtschaftliche und gesellschaft‧liche Aspekte gehören ebenso dazu. Wir haben Projekte in all diesen drei Bereichen verfolgt, und ich behaupte, ein solcher Grossanlass ist definitiv nachhaltig. Einzig in Bezug auf die globale Energie- und Ressourcenbilanz – ein Beispiel sind die ganzen Flugbewegungen, die ausgelöst werden – dürfen die negativen Auswirkungen nicht schöngeredet werden. Nur dann kommen wir in eine Grundsatzdebatte über das Tourismusgeschäft an sich, über die Wachstumsmärkte in Asien. Das hat aber mit der Veranstaltung im engeren Sinn nichts mehr zu tun.

Autor und Foto: Reto Stifel