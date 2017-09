«Sind Sie allwissend, Frau Gössi?»

Nachfolgend ein kurzer Auszug aus dem Interview. Das ganze Gespräch ist in der Printausgabe vom 26. September zu lesen.

Wenn man die Auftritte der Schweizer Parteipräsidenten in den Medien verfolgt, kommt man zu dem Schluss, dass diese zu jedem Thema eine Meinung haben. Sind Sie allwissend?

Von wegen! Manchmal sind die Antworten eher allgemein gehalten, und bei anderen Themen kann man mehr ins Detail gehen, weil man beispielsweise in der entsprechenden Kommission sitzt und diese Dossiers gut kennt. Aber der Anspruch heute besteht tatsächlich, dass, sobald irgendein Thema auftaucht, man eine Antwort darauf parat haben sollte. Gerade wenn man im Freisinn politisiert, geht es sehr häufig um Liberalisierung und weniger Staat, und nur schon aus diesen Ansätzen kann man sehr viele Antworten ableiten. Und dann gibt es immer die Möglichkeit, Rücksprache zu nehmen mit dem Sekretariat, in welchem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewissen sachpolitischen Themen tieferen Einblick in die Dossiers haben.