Ün muond suotsura

D’uffant vaivi l’impreschiun cha scha fess ün sigl e rivess da star plü lönch pussibel i’l ajer, schi rivessa eir da fermar il temp. Il muond passess inavant suot mai via. Quai d’eira quel temp ch’eu n'ha imprais cha la culla dal muond es raduonda e cha quella gira. Quai es bain ün bel purtret d’esser persvas da pudair far a Scuol ün sigl i’l ajer e da pudair tuornar culs peis sün terra cur cha Strada passa speravia. Plü tard lura vaivi la persvasiun, cha cun star in Engiadina füssa protet da tuot il malesser mundial. Per mai d’eira l’Engiadina sco ün’isla ingio chi nu capita insomma nüglia da mal. O chi vain fingià süll’idea ch’ün terrorist fess ün attentat in Engiadina? Tantüna mankess quia bain la gronda publicità. Però sper quists attentats daja eir otras catastrofas terriblas cha la natüra provochescha. Vieplü sun eir persunas e lös pertocs, chi stan a mai ferm a cour. Avant be quatter mais suni stat a Miami in vacanzas ed a far visita a mia sour. Hoz vain Miami evacuà e tuot chi’d ha temma da l’urican «Irma», chi vess da ragiundscher il piz da la Florida in dumengia not. Meis lö predilet in Italia es stat avant pac temp suot aua ed ils gronds vents han pisserà per dons. In Engiadina – ingio cha’l muond paraiva amo in uorden – pericliteschan e dannageschan boudas a cumüns inters. Para cha’l muond saja suotsura. Ed intant cha nus vivain illas muntognas, starana viver cun buodas e catastrofas da la natüra. Quellas han nempe eir fuormà avant milliuns d’ons nossa bella Engiadina. Eir quels chi vivan al mar, varan da viver cun «lur» fenomens da la natüra. Pro vain amo l’uman sco tal: Adüna plü suvent am para da gnir surprais, a dudir che persunas chi cumbattan cunter greivas malatias.

Bainvgnü illa vita dal minchadi. Quella nun es nempe ün tschütsch. Da crajer, cha tuot quai chi capita, nu pertocca vairamaing a mai, es magari illusoric. Minchün porta sia buscha ed ils destins paran prescrits. Füss però listess flot, scha nus tuots pudessan far minchatant ün siglin i’l ajer, ed il muond cun tuot ils pissers e las nardats passes simplamaing speravia.

Columna: Nicolo Bass