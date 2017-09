In Bern angekommen

Im grossen EP-Interview in der Ausgabe vom 21.9. spricht Duri Campell über Mehrheitsverhältnisse, das Los kleiner Parteien, seine Halbzeitbilanz und seine Absichten, 2019 wieder zu kandidieren. Ein kleiner Ausschnitt nachfolgend:

Sie haben eine Motion eingereicht und später wieder zurückgezogen, Sie haben sich in der Fragestunde zweimal zu Wort gemeldet und eine Anfrage an den Bundesrat gerichtet. Das tönt nicht nach sehr viel parlamentarischer Arbeit, in immerhin zwei Jahren.

Die Anzahl Vorstösse ist vor allem ein mediales Thema. Ich vertrete eine ganz andere Meinung: Das Einreichen einer Motion beispielsweise kostet sehr viel Geld. Man kann auch anders politisieren. Mein Götti Leon Schlumpf hat als Bündner Grossrat und als Nationalrat keinen einzigen Vorstoss eingereicht. Er hat zu mir immer gesagt: ‹Wenn du politisch etwas erreichen willst, dann sprich mit dem Bundesrat, dem Regierungsrat oder dem zuständigen Amt.› Alles andere ist nur für die Medien. Ich teile diese Meinung, darum sollten Parlamentarier nicht anhand der Anzahl Vorstösse gemessen werden. Ich weiss aber, dass die Medien diese Ratings lieben, und dort schliesse ich nicht sehr gut ab, weil ich meinen Weg suche, der vernünftiger und zielführender ist.

Konkret: Rang 189 von 246 in einem Parlamentarier-Rating der «Sonntags-Zeitung».

Ich habe mir angeschaut, wie diese Wertung entstanden ist. Punkte habe ich verloren, weil ich keine nationalen Ämter habe. Ein, zwei Präsidien in nationalen Verbänden, und die Sache sähe schon ganz anders aus. In allen anderen Punkten schliesse ich gut ab. Im Vergleich zu den Parlamentariern, die zum ersten Mal in Bern sind, schliesse ich ebenfalls gut ab. Ich bin nicht ganz glücklich, aber auch nicht unzufrieden.

Autor: Reto Stifel