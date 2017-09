Berninalinie ab Samstag offen

Auch das Rahmenprogramm zum Oldtimer-Strassenrennen «Bernina Gran Turismo» von diesem Wochenende, mit historischem RhB-Rollmaterial, wird wie geplant durchgeführt.

Am Dienstag, 19. September hatte sich bei Alp Grüm ein einzelner Güterwagen eines Bauzuges gelöst und war in der darunterliegenden Galerie «Palü sopra» aus den Gleisen gesprungen. Er beschädigte Stützen der Galerie und kippte anschliessend über die Gleise in die darunterliegende Böschung. Der Güterwagen war mit zwei Mulden bestückt, welche Abbruchmaterial einer anderen RhB-Baustelle enthielten.

Autor: RhB

Foto: www.swiss-image.ch