In bocca d’luf cun schluppet e telefonin

Eir sco na chatschader: A la chatscha grischuna nu’s vegna speravia. Quai bada eir la redacziun da la «Engadiner Post/Posta Ladina». Duos jadas l’eivna guardaina nempe tras in occasiun da las sezzüdas da redacziun tuot ils termins dals prossems dis e decidain a che arrandschamaints cha nus eschan svess preschaints, che termins cha nus surdain a noss correspundents e co cha nus trattain singuls temas. Pel solit es quist’agenda adüna listess lunga. Dürant tuot on daja però duos fouras magari vödas. Quai sun las vacanzas da mai ed il temp da chatscha. Il fenomen as repetta minch’on: Blers termins cuort avant, lura per trais eivnas ün chalender vöd e davo as normalisescha la situaziun darcheu. Daspö cha’ls chatschaders fan dürant il temp da chatscha ün’eivna la posa, as concentreschan blers termins eir precis dürant quell’eivna. Quai chi vala pels termins, vala eir per las persunas. Scha nus dovrain infuormaziuns sur da singuls temas, schi stuvaina contactar quellas persunas in mincha cas avant la chatscha, inschinà resta il tema almain amo ün mais sül mantun. Perquai ha mia glista da contacts almain üna culuonna implü: Eu scriv adüna sü il nom, il prenom, l’adressa, il numer da telefon, dal telefonin, l’adressa d’e-mail, forsa il parti politic, e finalmaing l’indicaziun scha la persuna es chatschadra o brich.

Ill’epoca dals telefonins s’ha la ragiundschibiltà dals chatschaders almain müdada ün pa. Plü bod d’eiran ils chatschaders simplamaing sparits per trais eivnas. Hozindi as poja almain amo discuorrer sül bindel e forsa as survain insacura inavo ün telefon. Tuot oter esa illas medias socialas. Quista pretaisa nun es propcha cumprovada, però il punctin verd, chi conferma per exaimpel la preschentscha actuala sün Facebook, es dürant il temp da chatscha pro blers chatschaders eir dürant il di omnipreschaint. Paress cha’l telefonin cun tuot sias funcziuns saja eir sül post da spettar ün bun cumpogn da passatemp. Forsa cha cul temp saran Hotspots e Wlan eir illas chamonnas e süls posts da chatscha ün tema. Sperain cha’ls chatschaders nu survezzan il tschierviun da spüra concentraziun pel telefonin. O daja fingià Apps chi muossan ingio cha’ls tschiervis sun? In bocca d’luf!

Columna: Nicolo Bass