Celeriner Jugend hat ein Dach über dem Kopf

Noch vor wenigen Jahren war eine Chamanna Giuventüna kaum vorstellbar, denn es gab in Celerina gar keine Giuventüna. 2003 wurde der letzte Verein mit diesem Namen und der Funktion als Jugendgruppe aufgelöst. Daraufhin hatte die Celeriner Jugend keine Gemeinschaft mehr, bis 2012 elf Jugendliche die Initiative ergriffen. Unter ihnen auch der heutige Präsident der Giuventüna, Patrick Barros. «Wir wollten das Jugendleben in Celerina wieder in Schwung bringen und stiessen auf viel Interesse», sagt Barros. Heute, fünf Jahre nach der Neugründung, zählt die Giuventüna da Schlarigna stolze 77 Mitglieder im Alter von 16 bis 30 Jahren.