Gut einen Monat nach dem Bergsturz und den Murgängen ist in Bondo noch immer grosses Aufräumen angesagt. Inzwischen ist die alte Kantonsstrasse nachts geöffnet, was gut für den Tourismus ist. Im Tal hofft man jetzt auf Gäste, die bisher ausgeblieben sind. Mehr hierzu in der EP vom 28. September.