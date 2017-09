Das Dröhnen der historischen Rennmotoren

In Reminiszenz an die «St. Moritzer Automobilwochen» von 1929 und 1930 werden die Bergrennen von historischen Renn- und Sportwagen am Bernina die Erinnerung an die Pionierzeiten des Automobilsports wieder aufleben lassen. Auf Initiative einiger motorsportbegeisterter Enthusiasten ist die Veranstaltung im Jahr 2015 erstmal ausgetragen worden.