Das Mattsee-Team segelte allen davon

Der Segelclub Mattsee (Österreich) konnte seine Tabellenführung verteidigen und sicherte sich so den Gesamtsieg an der Sailing Champions League in St. Moritz. Platz zwei belegte der Hellerup Sejlklub (Dänemark), dahinter folgte der Verein Seglerhaus am Wannsee (Deutschland) auf Platz drei.