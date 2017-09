Das Summer Race versinkt im Schnee

Das Wetter machte den Veranstaltern des La Diagonela Summer Race einen Strich durch die Rechnung. Bereits am Morgen war der Albulapass schneebedeckt, was die Durchführung des Rollskirennens unmöglich machte.

Die schneebedeckte Strasse war nicht nur für die Teilnehmenden auf den Rollskis ein Risiko, sondern auch für die Anreisenden aus dem Unterland. Dass die Anreisenden den Pass möglicherwiese mit Sommerpneus überwinden, war für die Veranstalter ein zu gefährliches Unterfangen.

Das OK der La Diagonela bedankt sich trotzdem bei den Oberengadiner Gemeinden, sowie den Voluntari, für die Unterstützung. Gemäss Medienmitteilung hoffen die Veranstalter, dass der Schnee ein gutes Omen für das am 20. Januar 2018 stattfindende La Diagonela Langlaufrennen ist.

Text und Bild: La Diagonela (pd)