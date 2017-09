Der Bergsturz am Cengalo betrifft auch das nahe Italien. Flora und Fauna in der Mera sind zerstört bis zum Lago di Mezzola. Es wird Jahre für die Regeneration brauchen. Omar Iacomella, Präsident der Talgemeinde Piuro, fordert ein grenzübergreifendes Naturgefahrenmanagement. Was dies beinhalten soll, sagt er im EP-Interview vom 16. September.