An die eigene Grenze und weit darüber hinaus

Adrian Mundwiler ist in Celerina aufgewachsen und hat letztes Jahr an den World Games teilgenommen – den fünftägigen Weltmeisterschaften im Crossfit. Samantha Briggs hatte sich 2010 zum ersten Mal für die World Games qualifiziert. Drei Jahre später wurde sie Weltmeisterin. Ein harter Weg, wie sie sagt. «Dahin kommt man, indem man jeden Tag trainiert, rund 40 Stunden in der Woche. Du kommst am Morgen ins Studio und gehst am Abend.» Seit ihrem Sieg hat sie ihren Job aufgegeben und lebt vollberuflich vom Crossfit.

Der «Swiss Alpine Battle» in Villars im Wallis ist zu Zeit der grösste Crossfit-Wettkampf der Schweiz. Da traten sie unter anderem gemeinsam im Teamwettkampf gegen andere internationale Top-Teams an. Briggs schätzt die Trainingszeit hier im Engadin. Nicht nur, «weil es hier im Gegensatz zu Zuhause nicht immer regnet», sondern weil das Engadin auch ausserhalb der «Box» optimale Trainingsbedingungen biete. Denn entgegen der geläufigen Meinung, ist das Gewichtheben nur ein kleiner Teil von Crossfit. «Biken, schwimmen, Bergläufe ... wir machen auch viel Ausdauertraining, arbeiten mit Gewichten, aber auch mit Gymnastikelementen und Körperbewegungen», erklärt Mundwiler.