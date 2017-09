Ehre in Nepal für Toni Hagen

Gespannt waren die Anwesenden auf die Rede von Tonis Tochter, die Medizinerin Dr. Katrin Hagen. Lächelnd und mit Charme würdigte sie den Umstand, diese eindrücklichen Fotos in einer so grossen Ausstellung zeigen zu dürfen. 160, zum Teil noch unveröffentlichte Fotos aus den 50er-Jahren, die Toni Hagen mit seiner Kamera auf dem Lande und in den Bergen Nepals geschossen hatte, sind in den weiten Räumen des «Art Council» ausgestellt.