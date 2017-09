Einfach genial!

Die Themenfindung fürs wöchentliche PS gleicht oft einem Gang durch den Supermarkt. Entweder man weiss im Vorhinein, was man braucht und wo man’s findet. Oder eben, man kreuzt mit knurrendem Magen die Korridore zwischen vollgestopften Regalen und kann sich nicht entscheiden. Entsprechend voll ist zum Schluss der Einkaufswagen, und das Lächeln der Verkäuferin ist garantiert. Nun, auch heute ist so ein Tag, und der Kopf voller möglicher Themen: Seit gestern Abend, exakt 22.02 Uhr, bewegen wir uns wieder im astronomischen Herbst. Diesen Wechsel vorgezogen hat die Natur schon einen Tag früher. Sicher erinnern Sie sich an diesen herrlichen Donnerstag, mit kitschigblauem Himmel, selbstverständlich perfekt wolkenlos und mit einer fantastischen Fernsicht. Oben zuckersüss verschneite Berggipfel und unten erste goldglänzende Verfärbungen an Lärchen und Laubbäumen. Und das Wasser der Engadiner Bäche und Flüsse – wunderschön klar und umwerfend farbig. Auch dies nicht ohne Grund, ist doch morgen Sonntag, am letzten Sonntag im September, der internationale Tag der Flüsse. Dieses Wochenende hat aber noch mehr zu bieten als Herbststimmung pur oder die Besinnung auf unser Lebenselixier Wasser, nämlich auch die politische Ausmarchung über die Ernährungssicherheit und die Reform der Altersvorsorge 2020 in der Schweiz.

Zugegeben, mein vorgängiger Werbespot für den Engadiner Herbst war voll mit Adjektiven. Redaktionsintern sprechen wir von «Superlativen» und versuchen diese tunlichst zu vermeiden. Das ist aber nicht überall so: In gefühlten, x-tausend TV-Kochsendungen werden im Sekundentakt Kochlöffel, Kaffeelöffel oder auch mal der eine oder andere Finger in köchelnde Speisen getaucht, herausgenommen, abgeschleckt und kommentiert: «wunderbar, köstlich, lecker, meisterhaft, Hammer, Klasse, wunderschön und wunderbar ...» Zum Thema Adjektiv steht im Duden übrigens folgender Bedeutungssatz geschrieben: «In einem so hohen Masse gut, schön, dass es sich nicht besser, schöner denken lässt.» Geniales Wochenende wünsch ich!

