Gefahr erkannt

Verschiedene mögliche Lösungen seien geprüft worden, deren Umsetzung aber nicht ganz einfach. Beispielsweise eine Tempobeschränkung auf der Kantonsstrasse. Oder temporär zwischen dem Bahnhofskreisel und der Zufahrt zum Parkhaus Serletta seeseitig eine Haltestelle für Reisebusse zu bauen. Eine andere geprüfte Option war die einer Fussgängerbrücke vom südwestlichen Areal des Bahnhofs zum See. Gemäss Gemeindepräsident Sigi Asprion ist dieses Anliegen bei der RhB deponiert. Aus dieser Situation heraus könnte der Kreisel Dimlej wieder zum Thema werden. Wie Sigi Asprion am Donnerstag sagte, hat der Kanton eine Bewilligung in Aussicht gestellt, den Kreisel mit einem Durchmesser von 28 Meter statt der ursprünglich verlangten 32 Meter bauen zu dürfen. Im November 2013 war ein solches Projekt von den Stimmbürgern allerdings abgelehnt worden.

Gut möglich, dass sich auch der Kanton in die Diskussionen einschaltet. Das Tiefbauamt hat bei der Bewilligung des niveaugleichen Fussgängerübergangs einen Vorbehalt angebracht. Sollte sich nämlich zeigen, dass diese Lösung zu Verkehrsbehinderungen führt, werde man zu einem späteren Zeitpunkt die Installation einer Lichtsignalanlage verlangen, hiess es damals. Wie Asprion ausführte, könnte aber auch die Gemeinde aktiv werden und von sich aus einen Antrag für eine Lichtsignalanlage stellen. Laut Mario Salis werde sich die SVP die Option offen‧halten, mittels einer Motion mehr Druck zur Umsetzung von Massnahmen auszuüben.

Autor: Reto Stifel

Foto: jon Duschletta