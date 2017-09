Hüpfer nach Australien

Lassen Sie mich einen Gedanken meines Redaktionskollegen Nicolo Bass vom letzten PS aufnehmen: Nämlich jenen, mittels eines beherzten Luftsprungs so lange in der Luft verharren zu können, auf dass sich unter den Füssen die Welt mit all ihren Sorgen und Nöten weiterdrehe. Auch ich erinnere mich sehr gut an meine Jugendzeit und wie ich damals immer wieder sehnsüchtig Bücher über Australien durchblätterte und davon träumte, diesen Kontinent zu bereisen. In Anbetracht der damals horrend teuren Flüge nach Down Under kam in mir schnell mal der Gedanke auf, man müsse ja nur irgendwie die Schwerkraft überwinden, aufspringen und dann, zwischen den Wolken schwebend, einfach so lange ausharren, bis die Südhalbkugel und schliesslich Australien unter einem vorbeizieht. Was ich mir damals aber wohl nicht so richtig überlegt hatte, ist, wie um Himmels willen ich dann meine schwebende Position wieder verlassen und sanft an meiner Wunschdestination aufsetzen könnte. Träume, ich weiss. Ich habe aber schon Schlimmeres geträumt.

Zusammen mit Schulkollegen haben wir versucht, den grossen Traum im Kleinen umzusetzen. In Erwartung einer weltbewegenden Entdeckung – vielleicht aber auch nur einer blutig geschlagenen Nase – haben wir unsere Experimente in geringer Höhe im fahrenden Zug durchgeführt. X-mal sind wir im Korridor zwischen den Sitzbänken aufgesprungen und haben uns, nach der Landung am putz-genau-gleichen Ort, jeweils gefragt, weshalb dem so ist? Nun ja, immerhin fährt der Zug ja.

Mittlerweile weiss ich, draussen, an der frischen Luft und auf einem offenen Niederbordwagen der RhB, hätte das Experiment funktioniert – hundertpro. Damals haben wir das nicht ausprobiert. Niemand wollte uns auf offenen, fahrenden Waggons herumhüpfen lassen, und wir selbst wollten ja auch keinesfalls am newtonschen Gravitationsgesetz rütteln oder dieses gar aus dem Gleichgewicht bringen.

Und heute? Heute trau ich mich nicht mehr, das Experiment zu wiederholen. Nicht etwa aus Angst, dieses könnte gelingen und ich könnte mit einem kleinen vertikalen Hüpfer vom einen offenen RhB-Wagen mindestens bis in die Mitte des nächsten gelangen. Nein, mehr aus Angst vor dem Gerede und – im Unterbewusstsein – wohl auch ein wenig aus Angst, ich könnte tatsächlich mitten in der staubigen Victoria-Wüste landen. Und dann?

Autor: Jon Duschletta

jon.duschletta@engadinerpost.ch