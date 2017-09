Jetzt spricht der Chef

Das grosse Interview mit Gerhard Walter gibt es in der EP vom 16. September zu lesen. Ein kleiner Auszug als Auszug hier.

Diese Erkenntnis dürfte auch in den neuen Strategieprozess einfliessen, welcher seit Juli läuft. Wie weit ist man?

Wir sind weiter, als viele denken. Wenn Sie jetzt fragen, warum man nach aussen nicht viel vernimmt, muss ich sagen, dass zurzeit sehr viel Arbeit im Hintergrund abläuft. Auf Ebene Verwaltungsrat oder mit strategischen Partnern. Im Oktober starten wir die Workshops, und dann wird der ganze Prozess viel transparenter. Unser Ziel, den Strategieprozess bis Mitte Dezember abgeschlossen zu haben, werden wir erreichen.

Was erwartet uns?

Es wird keine Revolution, aber eine spür- und sichtbare Evolution geben. Eine Revolution würde bedeuten, dass alles, was in der Vergangenheit gemacht worden ist, falsch gewesen wäre. Was nicht der Fall ist. Vieles, was in den letzten zehn Jahren aufgebaut worden ist, war richtig. Es wäre aus meiner Sicht fahrlässig, alles in Frage zu stellen. Profilieren, fokussieren und vielleicht das eine oder andere weglassen, in diese Richtung zielt der Strategieprozess.

Autor und Foto: Reto Stifel