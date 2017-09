Jon Peer hat das Sagen

Dies vor allem auch, weil er die Interessen der beiden neuen Grossaktiänre, der SCC Education Group AG und der Neuen Helvetischen Bank (über ein Fondskonstrukt) vertritt. Im Beitrag in der gedruckten EP/PL vom 9. September ist sich Peer bewusst, dass das in der Region gewisse Bedenken auslösen könnte. Er gibt zu bedenken, dass er auch seitens der Investoren unter Druck stehe, die Schule wieder rentabel zu betreiben. Peer ist überzeugt, dass der Turnaround gelingen kann. Unter anderem will sich das HIF verstärkt auf den asiatischen Markt ausrichten. Das «Inschti» soll aber auch die Mittelschule des Unterengadins bleiben.

Autor und Foto: Reto Stifel