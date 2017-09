Kein Night Turf mehr

Anlässlich der Generalversammlung von White Turf vom Mittwoch Abend, konnte Präsident Thomas Walther die Tierärztin Annina Widmer vorstellen. Sie wird ab sofort für den Bereich «Racing» zuständig sein. Das Ressort «Event» wird von René Schnüriger geführt, er ist seit vielen Jahren Sponsoring-Chef bei White Turf. Die Zweierspitze ersetzt CEO Silvio Martin Staub, der bereits im März von seinem Amt zurückgetreten war. Staub wurde von der Versammlung zum Ehrenpräsidenten ernannt.

Seit vielen Jahren konnte der Verein wieder einmal schwarze Zahlen präsentieren. Der Jahresgewinn betrug 50'000 Franken. Gemäss Walther sollen positive Ergebnisse zur Regel werden: Zum einen um den Verein zu entschulden, zum anderen, um Rückstellungen tätigen zu können. Wie an der gut besuchten Versammlung weiter gesagt wurde, soll alles unternommen werden, um die Pferderennen möglichst sicher und unfallfrei durchführen zu können. Modernste Technik gepaart mit dem grossen Wissen vieler Spezialisten sollen helfen, dieses Ziel zu erreichen. Dazu werden Drohnen mit Wärmebild-Kamera ebenso eingesetzt wie ein Ultraschall-Gerät. Zudem wird die ganze Zeltstadt so aufgebaut, dass möglichst wenig Gewicht nahe der Rennbahn ist. Das bedeutet eine Verschiebung der VIP-Zelte um rund 30 Meter weg vom Geläuf. Zudem werden 500 m2 weniger Zeltfläche und eine Tribüne weniger aufgebaut. 2017 war es am letzten Renntag zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Reiter schwer verletzte und sein Pferd noch auf der Rennbahn erlöst werden musste.

2018 wird White Turf zum 111. Mal ausgetragen, dies an den gewohnten Daten im Februar.

Autor: Reto Stifel

Foto: www.swiss-image.ch/Andy Mettler