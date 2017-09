Keine Freude über St. Moritzer Fitnesstrilogie

Gut Training, Skiracing Gym, Crystal Wellfit und dazu kommen noch einige Gyms in Hotels. Wer in St. Moritz ein Fitnessstudio sucht, der hat die Qual der Wahl – als Gast und als Einheimischer. Bis jetzt waren die Preise für ein Jahresabo bei allen Studios relativ einheitlich. Doch nun wird die heile Berg-Fitness-Welt auf den Kopf gestellt. Voraussichtlich per Ende Jahr ist die Eröffung der günstigen Fitnesskette «Update Fitness» geplant.