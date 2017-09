Landung eines A320 am Engadin Airport

Der A320 ist ein zweistrahliges Kurz- und Mittelstrecken Standardrumpf-Verkehrsflugzeug des europäischen Herstellers Airbus. Mit einer Spannweite von 34.09 m und einer Länge von 37.57 m gehört es zusammen mit der Boeing 737, zu den grössten am Engadin Airport gelandeten Flugzeugen. Das aus den Arabischen Emiraten stammende Flugzeug absolvierte einen Einweisungsflug somit kann gerechnet werden, dass dieses elegante Flugzeug auch in Zukunft am Engadiner Himmel zu sehen sein wird.