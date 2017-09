Laufschuhe schnüren für Kinder in Armut

An kleineren Läufen oder Projekten wie dem Fishermen Strongmen hat sie bereits teilgenommen. «Einen Marathon jedoch mach ich nie, hab ich immer gesagt», so Manuela Denoth. Und doch hat sie sich vor drei Monaten kurzerhand für die 42,195 Kilometer lange Distanz angemeldet – in Indonesien, bei 90 Prozent Luftfeuchtigkeit und durchschnittlich 30 Grad, und das alles für einen guten Zweck. «Die Teilnehmer des Muskathlon sind Privatpersonen, die eine Herausforderung suchen und gleichzeitig ein soziales Projekt unterstützen wollen», erklärt Denoth. Muskathlons finden mehrmals jährlich auf der ganzen Welt statt. Die Sportler entscheiden sich zwischen einem Lauf auf Marathon- oder Halma‧rathondistanz, eine 120-Kilometer-Strecke zu biken oder 400 Kilometer auf dem Rennvelo zu hinterlegen. Dazu verpflichten sie sich, im Vorhinein möglichst 10 000 Franken Spenden zu sammeln. «Das ist toll, weil es nicht nur um den persönlichen Erfolg geht», so die 23-Jährige, «egal, welchen Rang man erzielt, man läuft, um Kinder und ihre Familien aus der Armut zu befreien. Dass motiviert extrem.»

Muskathlon 2017 Indonesien from Manuela Denoth on Vimeo.

