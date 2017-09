Nachtschichten für Bondo  

Mit der Inbetriebnahme eines zusätzlichen Alarmierungssystems kann, gemäss Medienmitteilung der Gemeinde Bregaglia, die Gegend um Bondo seit dieser Woche auch nachts mit vier Minuten Vorwarnzeit vor neuen Murgängen gewarnt werden. Diese Verbesserung der Alarmierung erlaubte am vergangenen Montag die Aufhebung der Nachtsperre für die Durchgangsstrasse und ermöglicht nun auch die Nachtarbeit im Rückhaltebecken.

Einheiten der Armee installieren zum Wochenbeginn eine Beleuchtungsanlage im Rückhaltebecken und auf den beiden Deponien. Dank der Nachtbeleuchtung können die Arbeiten zur Ausräumung des Beckens ab kommendem Mittwoch jeweils von morgens fünf Uhr bis morgens um 01.00 Uhr vorangetrieben werden. Die Gemeinde Bregaglia bittet die vom Lärm und der Beleuchtung betroffene Bevölkerung um Verständnis.

Bereits ab Dienstag beginnen Spezialisten der Gemeinde Bregaglia, des Zivilschutzes und der Armee damit, erste Häuser in der Fraktion Spino zu räumen. Sie waren beim grossen Murgang vom 31. August zum Teil schwer in Mitleidenschaft gezogen worden; Unter- und Erdgeschosse sind teilweise bis zur Decke mit Schutt gefüllt.

Hinweis an die Bevölkerung: Probealarme

Das automatische Alarmsystem für Murgänge in den Fraktionen Bondo, Spino und Sottoponte sowie auf der alten Kantonsstrasse muss regelmässig überprüft werden. Ab kommender Woche wird deshalb jeden Mittwochmittag um 13:30 Uhr ein Probealarm ausgelöst, um Sirenen und Warnlichter zu überprüfen. Nach dem Probealarm wird die evakuierte Bevölkerung per SMS über den Abschluss des Tests benachrichtigt.

Medienmitteilung der Gemeinde Bregaglia vom 30. September