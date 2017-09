Nachtsperre aufgehoben

Um die Alarmierung bei kommenden Murgängen bis in die Gegend von Bondo zu verbessern, wurde vergangene Woche ein zusätzliches Alarmsystem installiert. Es hängt rund 2,5 Kilometer oberhalb von Bondo an Kabeln über dem Fluss Bondasca. Bei einem Anschwellen des Flusses oder einem neuen Murgang stellt es auch nachts und bei schlechter Sicht einen Alarm sicher, der im Rückhaltebecken bei Bondo und auf der alten Kantonsstrasse eine Evakuierungszeit von vier Minuten ermöglicht.







Diese Verbesserung der Alarmierung erlaubt nun auch einen Betrieb der alten Kantonsstrasse bei Dunkelheit. Die Nachtsperrung der Hauptstrasse H3 durch das Bergell kann deshalb per sofort aufgehoben werden. Der Verkehr wird nach wie vor über die alte Kantonsstrasse durch Spino und Promontogno geführt. An der Ampelanlage ist weiterhin mit Wartezeiten zwischen 10 und 30 Minuten zu rechnen.

Autor: Kommunikation Führungsstab

Bild: Katharina von Salis