Nahender Abschied von «Albert»

Ende November geht die 120-jährige Tradition des Zeitungsdrucks im Engadin zu Ende. Mit dem Neubau des Drucksaals, angrenzend an das bestehende Gebäude, hat sich die Frage gestellt, ob neben den Bogen-Offset-Druckmaschinen auch die Rollen-Offset-Maschine «Albert» umziehen soll. Weil diese Maschine aber bereits 30-jährig ist, hätte ein Umzug aus wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn mehr gemacht. Die Neuanschaffung einer Zeitungsdruckmaschine war ebenfalls keine Option. Moderne Maschinen, die für den Druck von kleineren Zeitungen geeignet wären, gibt es auf dem Markt nicht. So haben sich der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung entschieden, den Druck der Zeitung nach auswärts zu geben. Die Ausgabe vom 2. Dezember wird erstmals von der NZZ Media in St. Gallen gedruckt.

Auch Vorteile für die Kunden

Auch wenn der Abschied vom Zeitungsdruck schmerzt: Leserinnen und Leser sowie Inserenten werden davon wenig spüren. Im Gegenteil: Der Vierfarbendruck auf allen Zeitungsseiten macht die EP/PL optisch attraktiver und ermöglicht neue Werbe‧formen. Zudem wird die Zeitung neu erst am Abend gedruckt. Das bedeutet für die Redaktion, dass sie Artikel für den Folgetag später aufnehmen kann, was zu einer noch aktuelleren Zeitung beiträgt. Der auswärtige Druck hat keinen Stellenabbau zur Folge. Verlegerin Martina Gammeter ist überzeugt, dass eine Lokalzeitung mit hohen Qualitätsan‧sprü‧chen eine starke Redaktion braucht. Mitarbeiter, die bisher mit dem Zeitungsdruck beschäftigt waren, werden mit neuen Aufgaben innerhalb des Unternehmens betraut. Denn die Gammeter Druck und Verlag wird weiterhin am Standort in St. Moritz mit modernsten Produktionsmitteln drucken und verarbeiten. Von Plakaten über Broschüren bis zu Briefschaften und Mailings. Einzig der Zeitungsdruck wird ausgelagert.

Autor und Foto: Reto Stifel