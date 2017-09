Neue Mure in Bondo

Update vom 1. September, 01.30 Uhr

Mitteilung Kommunikation Führungsstab:

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat erneut eine grosse Mure die Bergeller Talsohle bei Bondo erreicht. Sie füllte das in den letzten Tagen teilweise entleerte Auffangbecken, passierte die neue Kantonsstrasse und füllte das Bachbett der Maira.

Auch die alte Kantonsstrasse auf der rechten Talseite wurde mit Schlamm überdeckt. Die Bewohner und Hotelgäste im dortigen Ortsteil Spino wurden in Sicherheit gebracht. Zwei ältere Erwachsene wurden aber in einem Gebäude eingeschlossen; sie wurden von der REGA in einer Windenaktion unverletzt gerettet.

In Spino wurden mehrere Häuser beschädigt. In Sottoponte (Promontogno) und Bondo wurden mehrere Gebäude total zerstört. Einige, bisher verschonte Strassen von Bondo wurden mit Schlamm überflutet. Der Mure vorausgegangen war ein starkes Gewitter und mehrere Felsstürze am Piz Cengalo.

Im Einsatz standen ca. 50 Einsatzkräfte verschiedener Kantons- und Gemeindestellen, Gebirgsspezialisten der Armee, des Zivilschutzes, der Ortsfeuerwehr, der Kantonspolizei Graubünden und des Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz).



Verkehrshinweis:

Die Malojastrasse H3 bleibt zwischen Castasegna und Promontogno bis auf Weiteres gesperrt.