Nydegger neuer Direktor von Schweiz Tourismus

Der Vorstand von Schweiz Tourismus hat Anfang dieser Woche Martin Nydegger zum Direktor gewählt. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 29. September 2017 die Wahl des Direktors durch den Vorstand genehmigt. Die Neuwahl war notwendig geworden, nachdem der amtierende Direktor Jürg Schmid Ende Mai angekündigt hatte, Schweiz Tourismus auf Ende des Jahres zu verlassen. Die Nachfolgesuche wurde unmittelbar danach eingeleitet und konnte nun mit der Wahl von Nydegger wie geplant abgeschlossen werden. Mit dem bisherigen ST-Geschäftsleitungsmitglied Nydegger tritt ein international ausgewiesener Tourismusexperte und Kenner der Branche an die Spitze der Marketingorganisation.

Martin Nydegger ist seit 2008 Mitglied der Geschäftsleitung von Schweiz Tourismus und leitet den Bereich Business Development. Davor hat er drei Jahre lang die ST-Niederlassung in Amsterdam geführt. Vor seinem Engagement bei ST wirkte er bereits an verschiedenen Positionen im Tourismus, darunter sechs Jahre als Direktor der Tourismusorganisation Engadin Scuol. Der Berner Nydegger hält einen exec. MBA in strategischer Unternehmensführung und hat sich wiederholt im Bereich des Marketing Managements weitergebildet. Er ist verheiratet und hat einen elfjährigen Sohn.

Martin Nydegger wird seine neue Position per 1. Januar 2018 antreten. Jürg Schmid ist noch bis Ende 2017 bei ST angestellt und bereitet in den letzten Wochen seiner Amtsdauer die Details der Übergabe seiner Aufgaben vor. Der neue Direktor wird jedoch bereits vor dem Jahreswechsel zur Verfügung stehen, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen.

Text: Pressemitteilung Schweiz Tourismus