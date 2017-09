Ruhigere Nacht in Bondo

Update vom 2. September, 05.30 Uhr

Trotz zeitweiser Regenfälle blieb es in der Nacht ruhig in Bondo. Die Fachleute des Kantons Graubünden stellten keine weiteren Murgänge fest. Die für den Samstag vorhergesagte Wetterberuhigung ist für die Arbeiten im durch Schutt gefüllten Auffangbecken sehr wichtig.

Um Mitternacht wurde die Malojastrasse H3 nach einem Tag Reparatur- und Räumungsarbeiten durch das Tiefbauamt des Kantons Graubünden wieder geöffnet. Das Bergell ist damit vom Engadin aus wieder erreichbar. Weiterhin blockiert ist der Weg nach Italien. Die alte Kantonsstrasse bei Spino steht stellenweise fast einen Meter im Schlamm.

Verkehrshinweis:

Die Malojastrasse H3 bleibt zwischen Castasegna und Promontogno bis auf Weiteres gesperrt.

Update vom 1. September, 13.30 Uhr

Hochwasser bedroht Verkehrswege bei Bondo



Die beiden Flüsse Bondasca und Maira führen bei Bondo sehr viel Wasser. Die Maira fliesst über den Schutt der Murgänge und deshalb einige Meter höher als in ihrem normalen Bett. Ihre Wassermassen bedrohen die alte und die neue Kantonsstrasse.

Die neue Kantonsstrasse auf der linken Flusseite der Maira wurde durch das Wasser und den Murgang komplett überflutet und der Damm wurde stark beschädigt. Es besteht die Gefahr, dass durch die Maira auch die alte Kantonsstrasse auf der rechten Flussseite unterspült wird. Würde diese Strasse unterspült, bestünde keine Verkehrsverbindung durch das Tal mehr. Spino und die alte Strasse können erst genauer überprüft werden, wenn die Maira wieder in ihrem Bett fliesst. Das dürfte mehrere Tage dauern.

Zurzeit wird abgeklärt, wie die alte Kantonsstrasse durch schwere Steine vor Unterspülung geschützt werden könnte. Die Arbeiten zum Ausheben des Auffangbeckens können aus Sicherheitsgründen heute nicht stattfinden. Bondo bleibt vollständig evakuiert, ein Zugang ist nicht möglich – die Brücke über die Maira wurde durch den Murgang überflutet.

Verkehrshinweis:

Die Malojastrasse H3 bleibt zwischen Castasegna und Promontogno bis auf Weiteres gesperrt.

Die Malojastrasse H3 zwischen Vicosoprano und Casaccia ist bis Mitternacht gesperrt.

Update vom 1. September, 12.30 Uhr

Gemäss Christian Gartmann, im Führungsstab verantwortlich für die Kommunikation, kamen nach bisherigen Erkenntnissen beim jüngsten Murgang keine Personen zu Schaden, da das Dorf schon früher evakuiert worden sei. Zwei Personen, die in ihrer Wohnung blockiert waren, wurden noch in der Nacht von der REGA per Windenaktion geborgen. «Diese Mure war wohl die bisher grösste», präzisiert Gartmann. Der starke Gewitterregen habe sehr viel Wasser gebracht. «Die Brücke nach Spino ist überschwemmt», sagt er. Da auch die Maira derzeit Hochwasser führt, könnte die alte Kantonsstrasse ebenfalls beschädigt worden sein. Wie viel Material durch die Val Bondasca herunter kam, ist noch unklar. «Sehr viel Wasser, viel Schlamm und Geröll, aber auch Bäume und teils lastwagengrosse Felsbrocken befinden sich in der Masse». Erste Priorität habe aktuell die Sicherheit der Einsatzkräfte, danach gelte das Augenmerk der alten Kantonsstrasse. Diese wurde gesperrt und wird noch sicher während mehreren Tagen gesperrt bleiben. Somit ist der Transitverkehr durch das Bergell unterbrochen. Ein in der Nacht aus seinem Bett gesprungener Bach hat zwischen Casaccia und Vicosprano auch die Malojastrasse überschwemmt, worauf diese ebenfalls gesperrt werden musste. Die Einsatzkräfte hoffen, dass dieser Strassenabschnitt noch heute Nachmittag für den Verkehr freigegeben werden kann.

Update vom 1. September, 05.30 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat erneut eine grosse Mure die Bergeller Talsohle bei Bondo erreicht. Sie füllte das in den letzten Tagen teilweise entleerte Auffangbecken, passierte die neue Kantonsstrasse und füllte das Bachbett der Maira.

Auch die alte Kantonsstrasse auf der rechten Talseite wurde mit Schlamm überdeckt. Die Bewohner und Hotelgäste im dortigen Ortsteil Spino wurden in Sicherheit gebracht. Zwei ältere Erwachsene wurden aber in einem Gebäude eingeschlossen; sie wurden von der REGA in einer Windenaktion unverletzt gerettet.

In Spino wurden mehrere Häuser beschädigt. In Sottoponte (Promontogno) und Bondo wurden mehrere Gebäude total zerstört. Einige, bisher verschonte Strassen von Bondo wurden mit Schlamm überflutet. Der Mure vorausgegangen war ein starkes Gewitter und mehrere Felsstürze am Piz Cengalo.

Im Einsatz standen ca. 50 Einsatzkräfte verschiedener Kantons- und Gemeindestellen, Gebirgsspezialisten der Armee, des Zivilschutzes, der Ortsfeuerwehr, der Kantonspolizei Graubünden und des Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz).

Eine weitere Mure erreichte in den frühen Morgenstunden die Kantonsstrasse Malojapass (H3) zwischen Vicosoprano und Casaccia. Sie blockierte die Fahrbahn auf einer Länge von mehreren hundert Metern, so dass die Malojastrasse dort ebenfalls gesperrt werden musste.

Verkehrshinweis:

Die Malojastrasse H3 bleibt zwischen Castasegna und Promontogno bis auf Weiteres gesperrt.

Die Malojastrasse H3 bleibt zwischen Vicosoprano und Casaccia bis auf weiteres gesperrt.