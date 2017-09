Streit um Schulgelder

Nach dem kantonalen Schulgesetz gehen die Schülerinnen und Schüler im Oberengadin dort zur Schule, wo sie wohnen. Nicht immer ist das möglich. Zum Beispiel dann, wenn die Gemeinde keine Oberstufe führt. Oder wenn ein Kind die Aufnahmeprüfung für die Scoula Sportiva in Champfèr besteht und künftig dort die Schule besucht. In diesen Fällen muss die abgebende der aufnehmenden Gemeinde ein im Voraus definiertes Schulgeld pro Schüler bezahlen.

Im November 2014 einigten sich die Schulratspräsidenten und die Schulleiter an ihrer jährlichen regionalen Konferenz einstimmig darauf, diesen Beitrag von damals 14 500 Franken auf 16 500 Franken zu erhöhen. Mit der Begründung, dass sich aufgrund des totalrevidierten kantonalen Schulgesetzes – mit der Anpassung der Lehrpersonen-Entlöhnung und der Einführung des neuen Finanzausgleichs – die Kosten um 15 bis 25 Prozent erhöht hätten. Weil das Gremium keine Entscheidkompetenz hat, musste diese Empfehlung von den jeweiligen Gemeindevorständen abgesegnet werden. Die Regelung wurde von allen Exekutiven gutgeheissen, mit Ausnahme der Gemeinde Samedan. Diese erhob gegen die Rechnung, die sie von der Gemeinde St. Moritz für die Schüler der Scuola Sportiva erhielt, rückwirkend Einsprache. Samedan stellte sich auf den Standpunkt, dass das Schulgeld für die Talentschüler nicht höher sein dürfe als das für einen Untergymnasiasten, also maximal 14 550 Franken. Weil sich die beiden Gemeinden nicht einigen konnten, gelangten sie an das kantonale Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement (EKUD) in Chur. Dieses gab Anfang Juli der Gemeinde Samedan Recht. Die ganze Geschichte um den OberengadinerSchulgeldstreit gibt es in der gedruckten Ausgabe vom 29. September zu lesen.

Autor: Reto Stifel

Foto: www.shutterstock.com/Lisa S.