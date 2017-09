Susch: Geländewagen überschlägt sich

Gemäss Polizeimeldung fuhr ein 33-jährige Schweizer kurz vor 07.00 Uhr vom Hospiz des Flüelapasses in Richtung Susch. Bei der Örtlichkeit Plan Grond geriet sein Fahrzeug ins Schleudern. Es überquerte die Fahrbahn, prallte in die Stützmauer, kippte auf die Seite und schleuderte erneut über die Fahrbahn. Dann stürzte es sich überschlagend den von Steinen durchsetzten Abhang hinunter. Nach rund 25 Metern kam es in den Lärchen zum Stillstand. Der Lenker konnte selbständig aus dem Geländewagen steigen und die Polizei alarmieren. Er blieb bis auf ein paar leichte Kratzer unverletzt.

Polizeimeldung: Kantonspolizei Graubünden