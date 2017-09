SVSM-Award für «100% Valposchiavo»

«100% Valposchiavo» ist ein Kooperationsprojekt von Valposchiavo Turismo in Zusammenarbeit mit den Bauernverbänden von Brusio und Poschiavo und dem Handels- und Gewerbeverband Valposchiavo. Das Ziel des Projekts liegt in der besseren Inwertsetzung der lokalen Produkte im touristischen Angebot und im Tourismusmarketing der Valposchiavo. Dank einer innovativen Landwirtschaft, einem starken Lebensmittelverarbeitungssektor und einer lebendigen kulinarischen Tradition verfügt die Valposchiavo über ein breites Angebot von lokalen Produkten erster Qualität. Diesen Standart-Vorteil möchte sich Valposchiavo Turismo geäss einer Medeinmitteilung zu Nutzen machen, um den Gästen ein unaustauschbares kulinarisches Erlebnis zu bieten: Gutes da geniessen, wo es herkommt.

Für Kaspar Howald, Direktor von Valposchiavo Turismo, ist der SVSM-Award eine wichtige Auszeichnung für alle beteiligten Projektpartner: «Als periphere Bergregion im italienischen Teil von Graubünden ist es für uns eine ganz besondere Ehre diesen Preis zu gewinnen», sagt er. Nach den beiden Auszeichnungen aus dem touristischen Bereich zeige der SVSM-Award, dass das Puschlav auch aus der Perspektive der Standortentwicklung wahrgenommen werde. «Eine gesunde und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Region ist eines der Hauptziele des Projekts „100% Valposchiavo“ und der SVSM-Award zeigt, dass wir da in die richtige Richtung arbeiten.»

Die SVSM-Awards werden von der Schweizerischen Vereinigung für Standortmanagement (SVSM) vergeben. Sie zeichnen herausragende Leistungen im Standortmarketing, Standortmanagement und der Wirtschaftsförderung aus. Nach der Lancierung 2007 werden die SVSM Awards 2017 zum elften Mal vergeben. Die Preisverleihung fand am 14. September im Schützenhaus Albisgüetli in Zürich statt. Die SVSM ist der Dachverband für Standortmanagement in der Schweiz. 1998 gegründet, zählt die SVSM heute rund 70 Mitglieder. Die Hauptaufgaben der SVSM sind die Ermöglichung des interdisziplinären Informations- und Erfahrungsaustausches, die Verknüpfung von Lehre, Forschung und Praxis sowie die Förderung der Professionalisierung im Standortmanagement.

Autor: pd

Foto: z. Vfg