Tim Holinger tritt zurück

Nachfolgend das Schreiben von Holinger, welches er am Donnerstag auf Facebook veröffentlicht hat:

Leider muss ich euch heute mitteilen, dass ich mit sofortiger Wirkung vom aktiven Bobsport zurück trete. Einer der vielen Gründe dafür ist, dass es mir nicht gelungen ist, junge Schweizer Anschieber für die nächste Saison zu rekrutieren. Athleten, welche Potential haben mein Team vorwärts zu bringen und im Winter gewillt sind auf den Bobsport zu setzen und von Oktober bis Februar auf Achse sind, habe ich keine gefunden. Selbst Swiss Sliding steckt im gleichen Dilemma. Ich möchte mich bei euch ganz herzlich für die Unterstützung bedanken und dass ihr an mich und den Bobsport geglaubt habt.

Danken möchte ich meinem ersten Lehrmeister Donald Holstein. Er brachte mir das Kleine Einmaleins als Bob Pilot bei. Die höhere Mathematik des schnellen Bobfahrens vermittelte mir dann Dominik Scherrer. Ihm verdanke ich all mein Können an den Steuerseilen und die kompetente Betreuung während des Sommertrainings. Herzlichen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz als „The Coach“! Danken möchte ich all meinen Anschieber welche für den nötigen Speed am Start und für gute Stimmung im Team sorgten. Last but not least ein grosses Dankeschön an meine Schwester Valeria, an meine Mutter und an meinen Vater. Sie waren verantwortlich, dass die Administration funktionierte und ich mich aufs Trainieren und Bobfahren konzentrieren konnte.

Meine Entscheidung ist mir bei Leibe nicht leicht gefallen. Nach wie vor fasziniert mich der Bobsport und ich war immer stolz die Schweiz und St. Moritz, als Wiege des Bobsports, an nationalen und internationalen Wettkämpfen zu vertreten. Einige Topplatzierungen im Europacup und an den JWM zeigten, dass das Team durchaus das Potenzial gehabt hätte an die Spitze zu kommen.

Die Weisheit, dass der Spitzensport eine gute Lebensschule ist, hat sich auch bei mir bestätigt. Als Pilot war ich für ein Team, mit all seinen Problemchen verantwortlich und musste einige knifflige Entscheide treffen. In diesem Sinne werde ich mich nun auf meine berufliche Zukunft konzentrieren.

Foto: Rolf Tanner