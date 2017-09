Uorsin uossa eir virtual

Pussibel es quai grazcha ad ün öglier da virtual reality e sül carussel dad ot «Alpenexpress Coastiality» dal Europapark. Il manader dal Uffizi chantunal per economia e turissem, Eugen Arpagaus, es plain lod per quista sporta: «Id es impreschiunant, che bella preschentscha chi’d es uschè naschüda per Uorsin.» Sco cha’l Europapark scriva in üna comunicaziun, spera’l, cha l’istorgia da Uorsin possa fascinar ed impreschiunar ils visitadurs cun sias valurs ruralas persvadentas. Grazcha als ögliers specials vezzan ils visitadurs dürant il viadi sül carussel dad ot aventüras digitalas da Uorsin e dodan las vuschs dals acturs dal film da kino Uorsin. Quist’aventüra «Coastiality» es gnüda sviluppada da la ditta MackMedia.

La regiun da vacanzas Engadin Scuol es ingaschada sco sponsur principal. Martina Stadler, CEO da la destinaziun Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair, disch: «Nus ans allegrain, cha l’istorgia dad Uorsin po gnir scuverta virtualmaing ed eir, cha’ls visitadurs pon uschè imprender a cugnuoscher l’Engiadina in ün oter möd.» Ella es persvasa, cha grazcha a quista sporta es eir pussibel, dad intimar a visitadurs da far vacanzas illa patria da Uorsin. Eir il produzent da film, Ditti Bürgin-Brook, es inchantà: «Qua es naschü ün ulteriur punct culminant intuorn l’istorgia dad Uorsin. «Eu sun sgür, cha’ls visitadurs dal parc saran inchantats.» (jd)