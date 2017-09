Verstärkte Felsbewegungen am Pizzo Cengalo

Stand Freitag Nachmittag, 16.30 Uhr

Gemäss einer Mitteilung des Führungsstabes besteht für die Gegend um Bondo keine unmittelbar erhöhte Gefahr. Die Entwicklung am Pizzo Cengalo kommt nicht überraschend, denn der Berg wird Tag und Nacht überwacht. Die Gefahr eines Murgangs bis in den Talboden bei Bondo ist dieselbe wie in den vergangenen Tagen, das bestehende Sicherheitsdispositiv ist auf eine solche Entwicklung ausgerichtet. Sollte sich ein Murgang in Bewegung setzen, würden die automatische Murgang-Warnanlage sowie die verschiedenen Beobachtungsposten einen Alarm auslösen. Die Vorwarnzeit bei Tageslicht beträgt vier Minuten, nachts zwei Minuten.

Die Situation am Pizzo Cengalo wird ständig beobachtet und laufend beurteilt. Falls sich die Situation verändert, werden wir wieder informieren.

Autor: Kommunikation Führungsstab