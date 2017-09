300 Zweier-Teams sind am 3. September in Fischen im Allgäu zur härtesten Alpenüberquerung, der Gore-Tex Transalpine Run, mit Ziel in Sulden gestartet. Die 5. Etappe führte am Donnerstag von über 39 Kilometer und 2227 Höhenmeter von Samnaun nach Scuol.