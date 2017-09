Was kommt jetzt?

Die Chance, in den kommenden 20 Jahren erneut den Zuschlag für eine Ski-WM zu bekommen, ist nach heutigem Wissensstand gering. Bereits vor längerer Zeit hätten die Delegierten von Swiss-Ski entschieden, bei einer nächsten Schweizer Kandidatur auf Crans-Montana zu setzen.

Gemäss Urs Lehmann wird Swiss-Ski zusammen mit dem Walliser Ort anlässlich des FIS-Kongresses 2020 kandidieren. Nach den gemachten Erfahrungen dürfte Crans-Montana den Zuschlag wohl frühestens für die Ski-WM 2027 oder 2029 erhalten. Und danach dauert es mindestens 10 bis 14 Jahre, bis wieder die Schweiz an der Reihe wäre. Soweit die Ausgangslage. Seit diesem Frühjahr ist aber auch bekannt, dass das Wallis mit der Kandidatur «Sion 2026» die Olympischen Winterspiele in die Schweiz holen möchte. Einer der Austragungsorte für Ski-Alpin-Rennen wäre Crans-Montana. Und das öffnet ein Hintertürchen für St. Moritz.

Wie Hugo Wetzel am Dienstag auf Anfrage bestätigte, wurde an der Delegiertenversammlung von Swiss-Ski in diesem Juni ein Antrag vom Verein Alpine Sport Events St. Moritz Engadin (ASESE) gutgeheissen, dass für den Fall, dass Crans-Montana seine WM-Kandidatur zurückziehen sollte, automa‧tisch St. Moritz zum Zug käme.

Diesen Sachverhalt bestätigt Urs Lehmann. «Zwei Top-Destinationen, die einen solchen Anlass durchführen könnten, das ist eine sehr komfortable Ausgangslage», sagt er. Zeichen, dass Crans-Montana nicht kandidiere, gibt es dem Swiss-Ski-Präsidenten zufolge derzeit keine, im Gegenteil: Beim Bau neuer Anlagen für die Olympische Spiele werde klar davon gesprochen, diese auch für eine Ski-WM zu nutzen. Die Option, dass innerhalb eines Jahres zuerst Olympische Spiele und ein Jahr später Weltmeisterschaften stattfinden, beurteilt Wetzel skeptisch. «Das würde kaum funktionieren», sagte er am Dienstag. Allerdings warnte er davor, nun einfach auf die Ski-WM zu setzen: «Wir haben eine junge Generation mit neuen Ideen. Diese kann auch einen neuen Grossanlass erfinden und ins Engadin holen.» Unterstützung erhielt Wetzel von Tourismusprofessor Jürg Stettler. Zwar sei es wichtig, solche Grossveranstaltungen zu haben. Für das Engadin ebenso entscheidend sei, die bestehenden Grossveranstaltungen zu pflegen. «Dieser hochkarätige Mix von Topveranstaltungen muss gestärkt und weiterentwickelt werden», sagte er.

