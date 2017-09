Zwischenunterkunft für Migranten in S-chanf

Greift das Grenzwachtkorps (GWK) unerlaubt eingereiste oder sich unerlaubt in der Schweiz aufhaltende Migrantinnen oder Migranten auf, so werden diese nach ihren jeweiligen Absichten befragt. Personen, die um Asyl in der Schweiz ersuchen, werden an ein Empfangs- und Verfahrenszentrum des Staatssekretariats für Migration (SEM) überwiesen. Personen, die kein Asylgesuch stellen, werden gemäss Ausländergesetz und bestehenden Rückübernahmeabkommen in das Land, aus welchem sie eingereist sind, rückgeführt und den dortigen Behörden übergeben. Ist diese Übergabe nicht mehr am selben Tag möglich, werden sie für die Nacht in einer geeigneten Unterkunft untergebracht und in der Regel am folgenden Morgen zur zuständigen Behörde gebracht.

Im Kanton Graubünden sind diese Übernachtungen bisher in lokalen Hotels erfolgt. Diese Lösung hat sich als nicht zweckdienlich erwiesen und hohe Kosten verursacht. In S-chanf können nun Personen einerseits befragt und erfasst werden, andererseits ist es möglich, sie kurzfristig dort unterzubringen. Dieses Vorgehen wurde gemeinsam mit den beteiligten Behörden von Bund, Kanton und Gemeinde ausgearbeitet und beschlossen. Die Migrationszahlen im Kanton Graubünden sind aktuell auf einem tiefen Niveau. Somit ist mit vereinzelten kontrollierten Übernachtungen in der Erfassungsstelle zu rechnen.