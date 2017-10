Ärger über den Kanton

Für Gemeindevorstand und Grossrat Michael Pfäffli ist dieses Verhalten unverständlich. «Es kann doch nicht sein, wenn sich St. Moritz selber wehren muss», sagte er. Und kritisiert den Ressourcenausgleich als «fehlerhaft, wenig verlässlich und unbeständig.» Bei diesem horizontalen Lastenausgleich würden sehr wenige Gemeinden viel einbezahlen. Gleichzeitig bekommen viele Gemeinden Geld aus diesem Topf. Durch ihr Verhalten schütze die Regierung offensichtlich die Position dieser Mehrheit der Gemeinden im Kanton. Völlig deplatziert beurteilt Pfäffli die Neidhaltung im Kanton gegenüber Gemeinden wie St. Moritz mit tiefen Steuersätzen. Würde man nämlich dem Vorschlag folgen, zur Finanzierung der Finanzausgleichszahlung (5,8 Mio) die Steuern zu erhöhen, bliebe der Gemeinde davon nur wenig in der Kasse, zu spüren bekämen dies aber der Bund und vor allem der Kanton in Form von deutlich tieferen Einnahmen. «Gleichzeitig gewährt der Kanton Unternehmen im Churer Rheintal Steuererleichterungen in Millionenhöhe. Damit erhöht sich aber das Ressourcenpotential der Tourismusgemeinden und sie werden wieder mehr zur Kasse gebeten», ärgert sich Pfäffli.

Der Lapsus des Kantons hat zur Folge, dass St. Moritz knapp 1,2 Millionen Franken weniger in den kantonalen Finanzausgleich einbezahlen muss. Das dürfte es der Gemeinde erlauben, das Jahr 2018 mit einer ausgeglichenen Rechnung zu bestreiten. Die erste Lesung des Budgets dauerte am Donnerstag bis tief in die Nacht. Mehr dazu in der EP/PL vom 28. Oktober.

Autor: Reto Stifel

Foto: www.shutterstock.com/Lisa S.