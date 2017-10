In marculdi saira ho refüso la radunanza cumünela da S-chanf il credit da 1,75 milliuns francs pel implaunt da tir Bos-chetta Plauna cun 38 cunter 32 vuschs. Ils credits pel proget halla Bos-chetta Plauna e per üna maschina per laina arduonda sun gnieus acceptos.