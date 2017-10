Am Samstagmorgen um acht fuhren die ersten Einwohner in die grüne Zone von Bondo zurück und richeteten sich häuslich ein. Es folgten immer mehr, und am Nachmittag feierten die Bondarini auf dem Dorfplatz bei Kastanien, Käse und Wein die während 50 Evakuationstagen verloren gegangene Geselligkeit.