Der Wolken-Nebel-Gipfel-Blick

«Wir haben bei uns in Deutschland zwar auch Berge, aber eine solche Stimmung regt schon zum Nachdenken an», beschreibt Landwehr sein Bild, der schon Fotokurse in Samedan besucht hat. Er gewinnt den ersten Preis, eine von den beiden Fotogeschäften Rutz in St. Moritz und Taisch in Scuol gesponserte Digitalkamera SP-100EE von Olympus und 100 Fotokarten von Gammeter Druck und Verlag mit aufgedrucktem Siegersujet.