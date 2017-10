Die Schweiz ist um eine neue Zehnernote reicher. Letzte Woche kam sie in Umlauf und wurde auch gleich getestet, genauer gesagt: Ich liess sie testen, von unseren italienischen Nachbarn. In Chiavenna sind Schweizer Franken oft willkommen, mal schauen, wie die dritte Vertreterin der neuen Banknoten‧serie dort ankommt. Gemäss dem kleinen Info-Faltprospekt soll die neue Zehnernote «moderner und noch sicherer» sein. Die Kassiererin nimmt meine Note entgegen, schaut sie an und fragt: «Franchi svizzeri?» Ich bejahe. Etwas ungläubig dreht sie das Nötchen um und bemerkt: «Eine solche Banknote habe ich noch nie gesehen.» Auch auf ihrer Liste mit den Beispielen ausländischer Banknoten ist die neue Zehnernote nicht auszumachen. Sie kramt in einem Plastikbeutel und zieht ein gelbes Banknötchen hervor. «Das hier ist die Schweizer Zehnernote», sagt sie und zeigt auf Le Corbusiers Kopf. «Das ist die alte Note, sie ist immer noch gültig, aber seit heute kann man auch mit der neuen Note zahlen», antworte ich. «Un momento per favore.» Die Kassiererin entschwindet, um die Chefin zu holen. Die Zehnernote beginnt jetzt auch die Kunden hinter mir zu interessieren. Ich lasse sie zirkulieren und begutachten. Gemeinsam prüfen wir die Echtheit der Banknote, halten sie gegen das Neonlicht an der Decke und sehen, wie das Schweizer Kreuz zur Schweizer Flagge mutiert. Eine ältere Kundin ist beeindruckt von der Feinheit der dargestellten Dirigentenhände und dem sich reissfest anfühlenden Papier. Ein pensionierter Herr sieht sich die blau gedruckten Tunnelbahngleise genauer an. «Schön sind Eure Banknoten, genau wie Eure Briefmarken», sagt er. «Am schönsten ist aber die Hunderternote mit Alberto Giacometti und der Skulptur», fügt die kunstgeschichtlich interessierte Dame an. Anhand des Globus-, Streifen-, Kreuz-, Dreiecks- und Handtests checken wir die Sicherheitsmerkmale. Die Kassiererin kommt samt Chefin zurück. «Diese Note ist echt, so was kann man nicht fälschen», befinden die frisch gebackenen Experten an meiner Seite. Das Votum sitzt. Die neue Zehnernote wird akzeptiert.

