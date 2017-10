Guadagnà la prüm’etappa

Als 12 favrer han acceptà las votantas ed ils votants da la Val Müstair cun raduond 60 pertschient da las vuschs quatter affars politics in reguard il proget cumplessiv da la Implants da sport SA Val Müstair ed il ressort da vacanzas Biosfera La Sassa. La Implants da sport SA Val Müstair prevezza da fabrichar, parallel cul ressort da vacanzas da la Domenig Immobiglias SA, üna telecabina da Tschierv fin i’l territori da skis Minschuns, indrizs d’innaiver ed ün meglder provedimaint d’aua. Raduond ün milliun francs dals cuosts sto la Implants da sport SA Val Müstair finanziar svess. Per far quai ha decis la radunanza d’acziunaris extraordinaria la mità da gün da dozzar il chapital d’aczias in duos fasas. Sco cha la società d’acziunaris ha comunichà, es la prüma fasa uossa a fin. «L’augmaint dal chapital per 600 000 francs ha pudü gnir realisà a temp cun acziunaris actuals e nouvs», scriva Hans Rupp, secretari dal cussagl administrativ in üna comunicaziun da pressa. Pel seguond augmaint da 400 000 francs han ils respunsabels temp duos ons. «Nus sperain uossa sül sustegn dals Jauers e dals amis da la Val Müstair», scriva Rupp ed agiundscha chi existan fingià differentas decleranzas d’intent per segnar nouvas aczias. Cha’l prospect per segnar aczias gnia sternà prosmamaing ad ün vast public.

Text: Nicolo Bass