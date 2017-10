Jeder Zweite lebt in einer Energiestadt

Unter anderem präsentierte der Umweltschutzbeauftragte der Gemeinde Davos, Gian Paul Calonder, den Davoser Film zum Klimawandel und seinen Auswirkungen auf die Gemeinde. Dieser im Rahmen des BAFU-Pilotprogramms «Anpassung an den Klimawandel» realisierte Film listet neun Berührungspunkte auf und zeigt damit ganz konkret, wie und wo der Klimawandel in der Tourismusgemeinde Davos spürbar ist.

Was für Davos gilt, kann durchaus auch für Südbünden gelten. Sehen Sie sich deshalb hier den 22-minütigen Film «Davos + 1.7°C konkret: vom Klimawandel zum Klimahandeln» an. Zum Film erschien ein 72-seitiger Bericht.

Mehr zur Austauschrunde der Bündner Energiestädte und zum Aktionismus der Südbündner Energiestädte in der «Engadiner Post/Posta Ladina» vom Dienstag, 10. Oktober.